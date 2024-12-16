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مشاهير العرب - ابنتا كريم محمود عبد العزيز تخطفان الأنظار في العرض الخاص لفيلم «الهنا اللي انا فيه» (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ابنتا كريم محمود عبد العزيز تخطفان الأنظار في العرض الخاص لفيلم «الهنا اللي انا فيه» (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ابنتا كريم محمود عبد العزيز تخطفان الأنظار في العرض الخاص لفيلم «الهنا اللي انا فيه» (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - احتفل الفنان محمود كريم عبد العزيز، أمس بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «الهنا اللي أنا فيه» في إحدى دور العرض السينمائية بالشيخ زايد.

ولفت أنظار الحضور، ظهور ابنتي كريم محمود عبد العزيز، "كندة وخديجة” بصحبة زوجته آن الرفاعى، وتشبه الإبنتين إلى حد كبير والدهما وجدهما.

ابنة كريم محمود عبد العزيز
بنت كريم محمود عبد العزيز

وحضر العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه: «دينا الشربيني، ياسمين رئيس، صبا مبارك لتكون بجانب صديقتها الطفلة دالا حربي، المخرج خالد مرعي» وآخرين من الفنانين.

أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

كريم محمود عبد العزيز

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يضم فيلم «الهنا اللي أنا فيه» في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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