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وحدة إخراج ثانية لتصوير مشاهد من مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

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وحدة إخراج ثانية لتصوير مشاهد من مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

وحدة إخراج ثانية لتصوير مشاهد من مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - قرر محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.

وتدور أحداث العمل حول شاب نشأ في إحدى القرى ويتصدى لكل ما هو ظالم داخل القرية، ويساعده على ذلك أصدقاءه. 

 

وتلعب إلهام شاهين شخصية اعتماد الهواري عمة عمرو سعد خلال أحداث العمل، وهي من الشخصيات القوية التي لا تترك حقها وتسعى للحصول عليه، بجانب أنها تقف  بجانب ابن شقيقها في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل، ويكون الأمر مختلفًا معاها لأنها تعتبره ابنها.

 

أحداث مسلسل “سيد الناس” 

وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر.

 

أبطال مسلسل “سيد الناس"

 العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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