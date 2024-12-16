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مشاهير العرب - «الحريفة 2 لـ نور النبوي يحقق 2.8 مليون جنيه بدور العرض أمس - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الحريفة 2 لـ نور النبوي يحقق 2.8 مليون جنيه بدور العرض أمس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحريفة 2 لـ نور النبوي يحقق 2.8 مليون جنيه بدور العرض أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - حقق فيلم «الحريفة 2 بطولة النجم نور النبوي، إيرادات مميزة بدور السينما في آخر ليلة عرض، بالسينمات.

إيرادات فيلم الحريفة 2

وجاءت إيرادات فيلم الحريفة 2، أمس حوالي 2 مليون و893 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في دور العرض المصرية إلى 66 مليونا 303 آلاف جنيه في 12 ليلة عرض فقط.

فيلم الحريفة

أبطال فيلم الحريفة 2

فيلم الحريفة 2، يضم في بطولته، عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

فيلم الحريفة 2

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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