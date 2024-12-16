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مشاهير العرب - بطولة قصي خولي.. موعد عرض مسلسل «القدر» على قناة cbc - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بطولة قصي خولي.. موعد عرض مسلسل «القدر» على قناة cbc - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة قصي خولي.. موعد عرض مسلسل «القدر» على قناة cbc - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:11 مساءً - تستعد قناة cbc، لعرض مسلسل «القدر» بطولة قصي خولي، عبر شاشتها في 29 من ديسمبر الجاري.

قصة مسلسل القدر

تدور أحداث من مسلسل القدر حول زوجين يحبان بعضهما بشكل كبير، ولكن ليس لديهما أطفال، وبعد فترة من الزواج تكتشف عائلة الزوج أن زوجته مصابة بالعقم، فيطلبوا منه تطليقها والزواج من أخرى، ولكن يبقى حبه لزوجته عائقا في طريق العائلة، حيث تبحث دفنة عن طريقة بديلة لمنح زوجها وريثًا بعد توبيخ عائلتهم، ومن المقرر عرضه في تمام الساعة 8 مساء.

مسلسل القدر

أبطال مسلسل القدر

مسلسل القدر، من بطولة كل من: قصي خولي، ديما قندلفت، ورزان جمال، ويدور في إطار مليء بالدراما والتشويق، حول القدر وكيف يمكن أن يلعب لعبته ويغيّر كل حياة الشخص ولكن هل يغيرها للأفضل أم للأسوأ؟!

ويجسد الفنان قصي خولي شخصية الزوج المحب الذي يجد نفسه في معركة مستمرة بين الحفاظ على استقرار عائلته والبحث عن حلول لرغبة زوجته في الإنجاب، فيما تضيف الفنانة رزان جمال بحضورها الأنيق والمميز عمقًا آخر للمسلسل، حيث تلعب دورًا يجمع بين الحب والتحدي في مواجهة مصير غير متوقع، بينما الفنانة تؤدي ديمة قندلفت دور الزوجة الطموحة والعاطفية التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة بأي ثمن، ويجسد الفنان فارس ياغي شخصية محورية تضيف أبعادًا جديدة للقصة.

المسلسل مستوحى من الدراما التركية التي حملت نفس الاسم "لعبة القدر" والذي لاقي شهرة واسعة ويتكون من 45 حلقة ويناقش المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الحساسة والتي تمس المجتمع العربي مثل العقم، الأم الحاضنة، والصراعات العائلية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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