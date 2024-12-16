مشاهير العرب - 15 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهوى سلطان» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:11 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان» بطولة النجم أحمد داود، ومنة شلبي، تحقيق إيرادات مميزة بدور العرض السعودية.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وبلغت إيرادات فيلم الهوى سلطان في خامس أسبوع عرضه حوالي 1.1 مليون ريال سعودي، ما يعادل أكثر من 15 مليون جنيه مصري منذ بدء عرضه.

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

أبطال فيلم الهوى سلطان

يشارك في بطولة الفيلم، عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أغنية فيلم الهوى سلطان

وحققت الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان»، من غناء بهاء سلطان، صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي جاءت تحت عنوان «أنا من غيرك».