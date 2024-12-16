مشاهير العرب - قبل عرضها.. أسعار تذاكر مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز بموسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - يستعد النجم كريم عبد العزيز، لبدء عرضه مسرحيته الجديدة بعنوان «الباشا» وذلك في 25 من ديسمبر حتي 1 يناير، بموسم الرياض.

أسعار تذاكر مسرحية الباشا لـ كريم عبد العزيز

وكشفت الشركة المنتجة للمسرحية عن أسعار تذاكر التي تبدأ من 85 ريال سعودي إلى 1000 ريال سعودي وهو ما يعادل 13 ألف جنيه مصري.

مسرحية الباشا

يشارك فى بطولتة مسرحية الباشا بجانب كريم عبد العزيز كل من هنا الزاهد، هيدي كرم، ويزو.

وكان تركي اّل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قد روج لمسرحية «الباشا» معلقا: «لا تفوتون حضور المسرحية الكوميدية الباشا من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبد العزيز والفنانة هنا الزاهد ومجموعة من النجوم مسرح بكر الشدي من 25 ديسمبر حتى 1 يناير».

آخر أعمال كريم عبد العزيز

جدير بالذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز، هو مسلسل «الحشاشين»، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وشارك في بطولة العمل، مجموعة من النجوم أبرزهم: ميرنا نور الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، ونيقولا معوض، وآخرون، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.