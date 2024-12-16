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مشاهير العرب - قبل عرضها.. أسعار تذاكر مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز بموسم الرياض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضها.. أسعار تذاكر مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز بموسم الرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضها.. أسعار تذاكر مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز بموسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - يستعد النجم كريم عبد العزيز، لبدء عرضه مسرحيته الجديدة بعنوان «الباشا» وذلك في 25 من ديسمبر حتي 1 يناير، بموسم الرياض.

أسعار تذاكر مسرحية الباشا لـ كريم عبد العزيز

وكشفت الشركة المنتجة للمسرحية عن أسعار تذاكر التي تبدأ من 85 ريال سعودي إلى 1000 ريال سعودي وهو ما يعادل 13 ألف جنيه مصري.

مسرحية الباشا

مسرحية الباشا

يشارك فى بطولتة مسرحية الباشا بجانب كريم عبد العزيز كل من هنا الزاهد، هيدي كرم، ويزو.

وكان تركي اّل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قد روج لمسرحية «الباشا» معلقا: «لا تفوتون حضور المسرحية الكوميدية الباشا من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبد العزيز والفنانة هنا الزاهد ومجموعة من النجوم مسرح بكر الشدي من 25 ديسمبر حتى 1 يناير».

آخر أعمال كريم عبد العزيز

جدير بالذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز، هو مسلسل «الحشاشين»، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وشارك في بطولة العمل، مجموعة من النجوم أبرزهم: ميرنا نور الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، ونيقولا معوض، وآخرون، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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