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مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - ينطلق اليوم، حفل افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، في نسخته السادسة، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والذى يستمر فعالياته حتى يوم 21 ديسمبر الجارى.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وتقدم الحفل الإعلامية مها الصغير، ويكرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، كلا من، النجمة ناهد السباعي والممثل الفلسطيني كامل الباشا ومهندس الديكور أنسى أبو سيف، ومنحهم البرج الذهبي عن مشوارهم الفني.

يقيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، للنجم خالد النبوى يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، وندوة للسيناريست تامر حبيب، يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، والتي يديرهما الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وتشهد الدورة السادسة من المهرجان مشاركة عدد من الأفلام المميزة، حيث يعرض فيلم «برتقالة من يافا» للمخرج الفلسطيني محمد المغني ضمن المسابقة الدولي، والفيلم حاصل على جوائز عديدة ومن ضمنها الجائزة الكبرى افضل فيلم دولي فى مهرجان «كليرمون فيران» في فرنسا.

ويشهد الفيلم المصري «دم فاسد» للمخرج طارق الشربيني ضمن المسابقة المصرية، كما يعرض الفيلم المصري «أروح لفين» للمخرج عز الدين الفقى بعرضه العالمي الأول ضمن المسابقة المصرية، ويعرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali ضمن المسابقة الدولية، كما يعرض الفيلم المصري "كعب عالى" للمخرج مهند الكاشف بالمسابقة الدولية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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