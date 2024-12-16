مشاهير العرب - عمرو أديب ناعيا نبيل الحلفاوي: كان راهبا في محراب الفن محبا لبلده والنادي الأهلي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية أمس الأحد، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

عمرو أديب ينعى نبيل الحلفاوي

وقال عمرو أديب خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة mbc: «نبيل الحلفاوي كان صديقا لوالدي وكنت دائما أسمع والدي وهو يتحدث معه، هو من جيل الفنانين المثقفين، هو مثال للفنان الدارس العاشق للتمثيل والفن».

وتابع: «الفنان نبيل الحلفاوي كان رجلا محترما مكنش يهمه الانتشار والأعمال، على فكرة نبيل الحلفاوي لو كان شغال باستمرار كان عمل ثروة قد اللى عملها 50 مرة، ولكنه لم يفعل ذلك لأنه كان يختار أدواره بعناية شديدة ومكنش عنده مشكلة إنه يقعد من 2022 لحد الآن بدون عمل، هو كان ينتظر العمل اللي يحبه، فهو راهب في محراب الفن، هو كان محبا للفن ومحب لبلده والنادي الأهلي، ولديه اتجاه واضح جدا لكل ما هو مصري».

وأكمل: «نبيل الحلفاوي كان عنده رغبة إن البلد تبقى جميلة وهو ضد الظلام وضد الإرهاب وضد الدم وضد الاغتيالات وأفكار الجماعات وكان شجاعا ويقول للأعور أنت أعور في عينه وكان أخلاق وفارس والكلمة متتكتبش غلط وعمره ما غلط في حد، وفيه ناس كانت بتحاول تستفزه وتغلط فيه لغاية لما وصلنا لمرحلة إن الناس بتحترمه أوي علشان هو محترم، قليل أوي اللى كان بينال منه وهو على منصة إكس، القوة الناعمة المصرية ثروة وهو كان جزء من تلك القوة».

موعد عزاء الفنان نبيل الحلفاوي

وحددت أسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بعد غدٍ الثلاثاء، موعدا لإقامة عزاء الفقيد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.