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مشاهير العرب - تمهيدا لعرضه في يناير.. حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مسلسل «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تمهيدا لعرضه في يناير.. حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مسلسل «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تمهيدا لعرضه في يناير.. حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مسلسل «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - تواصل الفنانة حنان مطاوع، تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «صفحة بيضا» والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بموسم «الأوف سيزون».

وانتهت حنان مطاوع، من تصوير حوالي 80% من المسلسل، تمهيدا لعرضه في شهر يناير المقبل.

حنان مطاوع

قصة مسلسل صفحة بيضا

تدور أحداث مسلسل صفحة بيضا، حول شخصية حنان مطاوع، التي تتعرض لاتهام يجبرها على خوض رحلة هروب غير متوقعة، وخلال هذه الرحلة، يغمى عليها أمام منزل سيدة، تأخذها إلى منزلها وتحتويها في وقت احتياجها، إذ يعكس هذا الجانب من القصة الصراعات الداخلية والخارجية التي تواجهها الشخصيات في ظل الظروف الصعبة

أبطال مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا، من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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