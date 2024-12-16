حسين الجسمي ينعى الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:45 صباحاً - نعى النجم الإماراتي حسين الجسمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، والذي وافته المنية أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

حسين الجسمي ينعي نبيل الحلفاوي

وكتب حسين الجسمي قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم بخالص العزاء لأسرة الفنان القدير نبيل الحلفاوي.. ‏رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

وفاة نبيل الحلفاوي

وكان قد رحل عن عالمنا أمس الأحد، الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض استمر لعدة أيام، ونقل على أثره للمستشفى، ودخل غرفة العناية المركزة، وفقد الوعي بشكل تام.

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