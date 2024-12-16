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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

ساموزين بإطلالة الهضبة..ويعود إلى السينما قريبًا - أخبار كلمتك

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ساموزين بإطلالة الهضبة..ويعود إلى السينما قريبًا - أخبار كلمتك

ساموزين بإطلالة الهضبة..ويعود إلى السينما قريبًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً -  

ظهر المطرب السوري سامو زين عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام بصورة مختلفة تماما عما اعتاد عليها الجمهور، وبدا أقرب إلى شكل المطرب عمرو دياب.

في اللوك الجديد، ظهر سامو زين بتسريحة شعر أشقر مشابهة لتسريحة الهضبةالأخيرة، بالإضافة إلى إطلاقه الجزء الأسفل من لحيته وارتدائه نظارة شمسية، ما جعله يبدو  نسخة قريبة جدا من  عمرو دياب. هذا التشابه دفع العديد من المتابعين إلى المقارنة بينهما.

 

وعلى جانب آخر، سبق وأطلق الفنان سامو زين تحديًا مثيرًا عبر حسابه الشخصي على انستجرام، إذ عرض مبلغًا ماليًا كبيرًا لمن يستطيع صناعة بصمة صوته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث كتب:"جهات مختصة حاولت تعمل بصمتي بالذكاء الاصطناعي، بس معرفتش توصل لنفس الجودة، عشان كدة بعرض مبلغ محترم لأي حد يقدر يعملها".

كان سامو زين طرح مؤخرا أغنيته الجديدة التي تحمل  بعنوان "بصي بصة"، بالتعاون مع حسون. يُذكر أن آخر أعماله الغنائية كانت أغنيتي "القبول نعمة" و"دي حبيبتي"، التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وكان سامو زين قد مرّ بأزمة صحية في سبتمبر الماضي، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في القاهرة لتلقي العلاج اللازم.

وبعيدًا عن الغناء..كشف  سامو زين عن الموعد الذي من المفترض أن يكشف فيه تفاصيل فيلمه الجديد الذي يعود به للجمهور بعد غياب ١٧ عاما،  من فيلمه 90 دقيقة.

فيلم سامو زين

وينتهي صناع فيلم سامو زين الجديد من كتابته خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا للكشف عن تفاصيله الكاملة  وموعد عرضه في دور العرض السينمائي.

وحرص الفنان  ساموزين، على الاحتفال بذكريات بداية انطلاق مشواره الفني، حيث نشر منشورا من خلال حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام

وعلق سامو زين: “بدايتي الفنية كانت فى 14/9/2000، أى نحو 23 سنة مضت، وقمت فى ذلك بإصدار ألبومي الأول بعنوان “ميلي يا حلوة”، أنا فخور جدًا بمسيرتي الفنية حتى الآن، وقد واجهت العديد من التحديات والنجاحات خلال هذه الفترة”. واختتم قائلًا: “شكرًا لكم.. وإن شاء الله دائمًا عند حسن ظنكم”.

 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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