33 عاما، ذكرى رحيل صلاح نظمى الشرير الارستقراطى فى السينما المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - صلاح نظمى ، فنان امتهن أدوار الشر، وقام بالتمثيل مع جميع نجوم السينما في جيله ولكن في أدوار ثانوية، اتهمه عبد الحليم حافظ بثقل الدم، عرف بحلاوة العنتبلى وهو الشخصية التى قدمها فى فيلم " على باب الوزير"، وكانت أول أفلامه إسماعيل يس للبيع، ترك بصمة متميزة عند الجمهور، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1991 عن 73 عاما.

ولد صلاح الدين أحمد نظمى الشهير بصلاح نظمى عام 1918 بمحرم بيك بالإسكندرية، والده يعمل بالمجال الصحفى وكان رئيسا لتحرير جريدة وادى النيل، تعلم في المدارس الأمريكية "مدرسة الارساليات"، وتخرج من كلية الفنون التطبيقية، وبعد تخرجه عمل مهندسا بمصلحة التليفونات واستمر فيها حتى خرج على المعاش في وظيفة مدير عام، وأثناء فترة عمله الحكومية التحق بمعهد الفنون المسرحية، وبعد التخرج عمل ممثلا مسرحيا في فرق مختلفة منها فاطمة رشدى وفرقة رمسيس وفرقة ملك وقدم مسرحيات: بترفلاى، مايسة، الاميرة والمملوك، بمبة كشر وغيرها،

أدوار الشر الثانوية

اتجه صلاح نظمى إلى السينما وقدم أكثر من 300 فيلم، ولكن حصره المخرجون في أدوار الشر الثانوية مثل النصاب والتاجر الغشاش وتاجر المخدرات وزعيم العصابة، ومن أنجح الأدوار التي قدمها دور الجزار الغشاش " حلاوة العنتبلى " في فيلم على باب الوزير" مع الفنان عادل إمام ويسرا، كما برع في دور العاطل الوجيه ابن الطبقة الارستقراطية الذى يتردد على الكباريهات.

الفنان صلاح نظمى

لم يقدم الفنان صلاح نظمى دور البطولة إلا فى فيلم واحد " هذا جناه أبى " من إنتاجه، ومن الأفلام التي قدمها خلال مشواره: لولاكى، جدعان باب الشعرية، بلطية من بحرى، شعبان تحت الصفر، الشريدة، بنت من بحرى، آه ياليل يازمن، أغلى من حياتى، وتمضى الأحزان، الناصر صلاح الدين، فتاة من فلسطين، الاستاذة فاطمة، امرأة سيئة السمعة، البنات عايزة ايه، أفواه وأرانب، الحقيقة العارية، شئ من الخوف، عصابة حمادة وتوتو، وغيرها، كما كتب سيناريو لفيلمين هما المتهم وساعة الصفر، في أواخر حياته وانحسار الأدوار عنه اتجه إلى الدراما فقدم 7 مسلسلات للتليفزيون منها: العسل المر، أنف وثلاث عيون، ليلة القبض على فاطمة، الى جانب عدد كبير من مسلسلات الإذاعة.

أما أكثر الممثلين الذين قدم معهم أفلامه.. كان الفنان رشدى أباظة قد شاركه فى أكثر من 55 فيلما، ومن شدة العلاقة التى كانت معروفة للجميع بينهما وكذلك الشبه اختاره المخرج أشرف فهمى لاستكمال تصوير فيلم "الأقوياء" الذى بدأ تصويره رشدى أباظة وتوفى بعد ثلثى مشاهده.. ووفاء من صلاح نظمي لصديقه استكمل تصوير مشاهد رشدى أباظة فى الفيلم.

زكى ونظمى أنقذا فيلم الأقوياء

وكما قالت الراقصة هياتم، إنها شاركت في فيلم " الأقوياء" الذي توفى الفنان رشدي أباظة أثناء رحيله، مشيرًة إلى أن المخرج استعان بالفنان الراحل صلاح نظمي نظرا لزيادة التشابه بينهما لاستكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم، وأعجبنى أداء صلاح نظمى، وقام أحمد زكى بتقليد صوت رشدى أباظة، لكن كانت كل مشاهدى فى الفيلم كانت مع رشدى أباظة قبل مايموت.

قلب طيب ووفاء جميل

رغم أداء الفنان صلاح نظمى لأدوار الشر والإجرام على الشاشة إلا أنه كان على النقيض شخصية طيبة حتى أنه عندما مرضت زوجته الأرمنية توقف عن التمثيل وجلس إلى جوارها عامين لتمريضها حتى رحلت ليصاب بالاكتئاب الشديد فى أواخر حياته لأزمه أكثر من عام ونصف العام فى المستشفى، وتوسط سعد الدين وهبة لاستصدار علاج له على نفقة الدولة بالخارج ليرحل قبل سفره بيوم واحد فى مثل هذا اليوم 16 ديسمبر 1991.

صلاح نظمى مع زوجته الأرمنية



وقع فى خلاف شهير مع الفنان عبد الحليم حافظ الذى سئل فى برنامج إذاعى بالشرق الأوسط عام 1968 عن أخف دم وأثقل دم فى السينما فقال ضاحكا: عبد السلام النابلسى الأخف، وصلاح نظمى الأثقل دما، مما أغضب صلاح نظمى، ولأن عبد الحليم لم يعتذر لجأ نظمى إلى القضاء وكانت قضية الموسم، ولتصفية الخلاف التقى عبد الحليم مع نفس البرنامج بالشرق الأوسط ليعترف أنه لم يقصد إهانة صديقه صلاح نظمى أو السخرية منه، وإنما قصد أن يقول إنه أحسن من يمثل دور ثقيل الدم، ثم أهداه أغنية سماح يا أهل السماح لمحمد قنديل، ثم قدم له عربون صلح بدور في فيلمه أبى فوق الشجرة.

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