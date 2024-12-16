جائزة أفضل لاعب أفريقي، رقم تاريخي للكاميرون وإيتو وتوريه وهذا موقف العرب - أخبار كلمتك

جائزة أفضل لاعب أفريقي، رقم تاريخي للكاميرون وإيتو وتوريه وهذا موقف العرب - أخبار كلمتك

لمراجعة سياسته بسوريا، الاتحاد الأوروبي يبعث دبلوماسيًّا كبيرًا إلى دمشق - أخبار كلمتك

لمراجعة سياسته بسوريا، الاتحاد الأوروبي يبعث دبلوماسيًّا كبيرًا إلى دمشق - أخبار كلمتك

الري: احتياجات مصر المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويًا - أخبار كلمتك

الري: احتياجات مصر المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويًا - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تناقش التعاون مع "تسينغهوا" الصينية في الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تناقش التعاون مع "تسينغهوا" الصينية في الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

33 عاما، ذكرى رحيل صلاح نظمى الشرير الارستقراطى فى السينما المصرية - أخبار كلمتك

33 عاما، ذكرى رحيل صلاح نظمى الشرير الارستقراطى فى السينما المصرية - أخبار كلمتك

مهرجان فنون الأداء يفتتح دورته الرابعة بحضور رئيس أكاديمية الفنون (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان فنون الأداء يفتتح دورته الرابعة بحضور رئيس أكاديمية الفنون (صور) - أخبار كلمتك

السجل الذهبي للفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي منذ انطلاقها - أخبار كلمتك

السجل الذهبي للفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي منذ انطلاقها - أخبار كلمتك

تعرف على مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 13 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

تعرف على مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 13 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

أول إجراء من الاتحاد التونسي بعد الاشتباكات بمباراة الصفاقسي وسيمبا (فيديو) - أخبار كلمتك

أول إجراء من الاتحاد التونسي بعد الاشتباكات بمباراة الصفاقسي وسيمبا (فيديو) - أخبار كلمتك

غدا الثلاثاء .. الرياض على موعد مع حدث هام بشأن اليمن - أخبار كلمتك

غدا الثلاثاء .. الرياض على موعد مع حدث هام بشأن اليمن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مهرجان فنون الأداء يفتتح دورته الرابعة بحضور رئيس أكاديمية الفنون (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مهرجان فنون الأداء يفتتح دورته الرابعة بحضور رئيس أكاديمية الفنون (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان فنون الأداء يفتتح دورته الرابعة بحضور رئيس أكاديمية الفنون (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً -  افتتح مساء أمس الأحد مهرجان فنون الأداء فعاليات دورته الرابعة على مسرح السامر بالعجوزة، دورة الراحل صلاح السقا، وبحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والمخرج أحمد البوهي الرئيس الشرفي للمهرجان، وغيرهم. 

 

افتتاح مهرجان فنون الأداء 

 وبدأ المهرجان الذي قدمته الإعلامية والفنانة ولاء الحديني بفقرات أدائية قبل فتح الستارة منها الأراجوز والعزف علي الربابة.

ومع فتح الستارة قدمت فرقة " كازينو بديعة "عدد من الأغاني التراثية تفاعل معها الجمهور ونالت إعجاب كل الحضور بما تحمله من نوستالجيا وأداء معبر من قبل الفرقة. 

f767531e10.jpg
988ba13fe4.jpg
1c2d098d8e.jpg
9ac90892d9.jpg

دقيقة حداد على روح الفنان نبيل الحلفاوي

 وطالبت مقدمة حفل الافتتاح ولاء الحديني كل الحضور بالوقوف دقيقة حداد علي روح الفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، وقدمت اعتذار من الشاعر هشام الجخ الذي كان مفترضا تقديمه للحفل ولكنه اعتذر لظروف صحية.

وفي كلمتها قالت الدكتورة غادة جبارة إن الاستمرارية تعني النجاح وهذا المهرجان عزيز علي قلبي لأنه ولد معي عندما كنت نائبا لرئيس الأكاديمية، وانا سعيدة بهذا المجهود الكبير الذي قام به المعهد والدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية.

وتابعت: سعادتي أكبر بأن الدورة تحمل اسم المخرج الكبير الراحل صلاح السقا وهو مبدع من مبدعينا، وأشكر المخرج أحمد البوهي فهو فنان وشخص مخلص جدا في عمله، وأشكر كل شركاء النجاح وهم البنك التجاري الدولي ومسرح السامر وكل الداعمين، واشكر كل أبنائي الطلبة والطالبات المشرفين لنا دائما". 

c9895b3922.jpg
346974a7cf.jpg
9cd478d5cd.jpg
4b921d1c93.jpg

المكرمون في افتتاح مهرجان فنون الأداء 

وعقب كلمة د. غادة جبارة تم تكريم رواد فنون الأداء، الدكتور الفنان سامي عبد الحليم، الراحل الدكتور سميح شعلان، المخرج والفنان الراحل عبد الرحمن الشافعي وتسلمها نجله الفنان أحمد الشافعي، الفنان الراحل محمود رضا، والراحل المخرج صلاح السقا الذي تحمل الدورة الرابعة اسمه، والشيخ ياسين التهامي الذي نال تصفيقا حادا عقب صعوده علي المسرح والاعلان عن تكريمه.

وأخرج حفل الافتتاح المخرج والفنان أسامة فوزي، وعرض عقب مراسم حفل الافتتاح العرض المسرحي الأدائي " ١٩٩٢".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق