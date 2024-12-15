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مشاهير العرب - هتوحشنا يا قبطان.. محمد صلاح ينعي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هتوحشنا يا قبطان.. محمد صلاح ينعي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هتوحشنا يا قبطان.. محمد صلاح ينعي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - نبيل الحلفاوي.. نعى النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم الأحد، عن عمر يناهز 77 عامًا.

محمد صلاح ينعي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي

وودع النجم الدولي المصري محمد صلاح الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قائلًا: «البقاء لله في وفاة الفنان المحترم نبيل الحلفاوي».

واختتم نجم ليفربول: «هتوحشنا يا قبطان».

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

وأعلن أبناء الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عن موعد ومكان جنازة الراحل، اليوم الأحد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قائلين: «مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للأسف، إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي».

وأضاف الحساب الرسمي للفنان الراحل: «الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش».

الفنان نبيل الحلفاوي

واختتم: «شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الاحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بزايد بعد صلاة العشاء».

مرض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

وكان قد نقل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها واكتفوا بطلب الدعاء.

نبيل الحلفاوي

وحرص أصدقاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي من الوسط الفني، على طلب الدعاء له بعد معرفتهم بحالته الصحية منهم المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله وكذلك الفنانة ريهام عبد الغفور وغيرهم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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