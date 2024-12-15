مشاهير العرب - موعد عرض مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز بموسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:38 مساءً - شوق رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي اّل شيخ، الجمهور لعرض مسرحية «الباشا» بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك تركي اّل شيخ البوستر الدعائي لمسرحية «الباشا» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليه قائلا: «لا تفوتون حضور المسرحية الكوميدية الباشا من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبد العزيز والفنانة هنا الزاهد ومجموعة من النجوم مسرح بكر الشدي من 25 ديسمبر حتى 1 يناير».

تضم مسرحية «الباشا» بجانب الفنان كريم عبد العزيز عدد من الفنانين أبرزهم: «هنا الزاهد، هيدي كرم، ويزو، حاتم صلاح، الطفل جان رامز» وآخرين من الفنانين.

موعد عرض مسرحية الباشا بموسم الرياض

من المقرر أن تعرض مسرحية «الباشا» على خشبة مسرح بكر الشدي خلال الفترة من 25 ديسمبر الجاري إلى 1 يناير المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

وكان مسلسل الحشاشين، هو آخر أعمال كريم عبد العزيز، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا وفنيًا كبيرًا، خلال فترة عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ودارت أحداث مسلسل الحشاشين، في اطار درامي تاريخي، حول حسن الصباح، زعيم الحشاشين ويجسد شخصيته كريم عبد العزيز، الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيدا عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها «قلعة الموت»، حيث ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

وشارك في العمل عدد من النجوم منهم نضال الشافعي، نور إيهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.