جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر) - أخبار كلمتك

جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر) - أخبار كلمتك

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن - أخبار كلمتك

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

مصير صادم لمواطن اقدم على قتل زوجة ابنه بتعز - أخبار كلمتك

مصير صادم لمواطن اقدم على قتل زوجة ابنه بتعز - أخبار كلمتك

باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أشعر بالخسارة والفقدان.. محمد صبحي يعرب عن حزنه الكبير بـ وفاة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أشعر بالخسارة والفقدان.. محمد صبحي يعرب عن حزنه الكبير بـ وفاة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كاستنج المتحدة».. مشروع احترافي لإعداد المواهب الشابة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كاستنج المتحدة».. مشروع احترافي لإعداد المواهب الشابة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة السينمائيين تنعى الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة السينمائيين تنعى الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال - أخبار كلمتك

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:22 مساءً - وفاة نبيل الحلفاوي، عرضت قناة “صدى البلد” بث مباشرًا لجنازة الفنان نبيل الحلفاوي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث أظهرت اللقطات الحية للوداع المهيب.

 

مجلس الوزراء ينعي نبيل الحلفاوي 

ونعى مجلس الوزراء بخالص الحزن والأسى، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ الأسى وصادق المواساة لعائلة الفنان الراحل، ولأسرة الفن المصري العريق، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، وأن يُلهم ذويه ومُحبيه الصبر والسلوان.

 

رحيل نبيل الحلفاوي عن عالمنا

رحل عن عالمنا الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد معاناته من أزمة صحية حادة، استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله غرفة العناية المركزة، حيث فارق الحياة بعد أيام.

 

مسيرة نبيل الحلفاوي الفنية 

قدم  نبيل الحلفاوي خلال مسيرته الفنية 11 فيلما و46 مسلسلا، وعددا آخر من المشاهد القصيرة بمختلف المسلسلات الإذاعية.

في حقبة الثمانينيات بدأ يلمع بشكل أكبر بعد أن شارك في أعمال شهيرة مثل أفلام “فقراء لا يدخلون الجنة”، “اغتيال مدرسة”، “العميل رقم 13″.


واقتحم المجال الدرامي بشكل أكثر قوة بدءًا من التسعينيات بمشاركته في الجزأين الثاني والثالث من مسلسل “رأفت الهجان”، بجانب مسلسل “الزيني بركات” و”سوق مجرى العيون” و“زيزينيا”، مع ظهوره القوي في فيلم “الطريق إلى إيلات”.

تزوج الحلفاوي من الفنانة فردوس عبد الحميد، وأنجب منها ابنه المخرج خالد الحلفاوي، وانفصل عنها بعد زواج استمر 5 سنوات، وقدم خالد نبيل الحلفاوي سلسلة من الأعمال الناجحة كــ  (أفلام.. خلاويص، نادي الرجال السري، تسليم أهالي، مسلسلات.. الوصية، بدل الحدوتة تلاتة، حلوة الدنيا سكر، مكتوب عليا، كامل العدد). 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق