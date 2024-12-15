مشاهير العرب - أشعر بالخسارة والفقدان.. محمد صبحي يعرب عن حزنه الكبير بـ وفاة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:13 مساءً - أعرب الفنان محمد صبحي عن حزنه الشديد لرحيل الفنان نبيل الحلفاوي اليوم الأحد، عن عالمنا بعد صراع مع المرض داخل إحدى المستشفيات.

وكتب صبحي لـ صديقه الرحل نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رسالة مؤثرة يعرب من خلالها عن مدى تأثره بفقده قائلا: «إنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، البقاء لله رحل اليوم زميل الدراسة وصديق العمر والفنان المثقف البارع بجدارة الفنان نبيل الحلفاوي».

وأشاد صبحي بصديقه بـ أخلاق نبيل الحلفاوي على المستوى الهني والإنساني قائلا: «امتلك الموهبة والمبادئ وشرف المهنة.. فاحترمه الجميع.. صديقي وحبيبي قلبي يبكي وعيني تدمع.. كلما رحل قامة أشعر بالخسارة والفقدان.. وأتوجع من اليتم».

وأضاف: «ستتوقف الكلمات في ذهني وعقلي لأنها لن تكفي حقك.. دعائي إلى الله أن يغفر لك ويدخلك فسيح جناته.. وداعًا من رحل وأخذ معه جزءًا من روحي.. وداعًا إلى أن نلتقي».

موعد ومكان جنازة نبيل الحلفاوي

وأعلن أبناء نبيل الحلفاوي، عن موعد ومكان جنازة الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للأسف.. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش. شكرا علي كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الاحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء»

مرض نبيل الحلفاوي

ونقل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها واكتفوا بطلب الدعاء، إلا أن أصدقاء الفنان الراحل من الوسط الفني حرصوا على طلب الدعاء له بعد معرفتهم بحالته الصحية الحية منهم المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله وكذلك الفنانة ريهام عبد الغفور وغيرهم.

آخر أعمال الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل نبيل الحلفاوي مشاركاته في الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.