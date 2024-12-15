مشاهير العرب - «كاستنج المتحدة».. مشروع احترافي لإعداد المواهب الشابة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:13 مساءً - تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على النهوض بالإعلام والفن، وإيمانا منها بالمواهب، أعلنت عن مشروع جديد، لاكتشاف المواهب، بعنوان "كاستنج".

وقررت الشركة عدم الوقوع في الفخ الذي تسقط فيه بعض الفضائيات أثناء تقديمها لبرامج اكتشاف المواهب، حيث تضع على عاتقها الهدف التجاري والإعلانات والعائد المادي من البرنامج فقط، دون الالتفات للهدف الأساس، ما قد يؤدي بحسب خبراء الإعلام إلى "طحن" المواهب المشاركة ويضعهم في حرج في كثير من الأحيان.

لكن "المتحدة"، لم تقع في هذا الفخ، إذ كان هدفها الأول والأخير، هو اكتشاف مواهب فنية جديدة وإتاحة فرصة حقيقية للشباب الموهوبين من خلال برنامج "كاستنج"، للعمل في مشاريع فنية مع كبار النجوم، دون النظر لعائد مادي أو تجاري، وأوكلت المهمة للمخرج عمرو سلامة، ومدربة التمثيل مروة جبريل، كما دفعت بأسماء مهمة في مجالها.

وضمت قائمة المحكمين في البرنامج عددًا كبيرًا من المتخصصين، منهم المخرج الكبير يسري نصر الله، والمخرج خالد دياب، وشقيقه محمد دياب، والكاتب والشاعر مدحت العدل، والمخرج كريم الشناوي، والسيناريست تامر حبيب، والنجم أحمد أمين، والمخرج عمرو موسي، والممثل رمزي لينر، والمخرج محمد شاكر خضير، والفنان عمرو وهبة، والمنتج محمد حفظي.

الناقد محمود قاسم، قال لـ "الأسبوع": "برنامج كاستينج، محاولة جيدة لفتح الباب لمواهب جديدة، لكتاب سيناريو، وممثلين، بالإضافة إلى وجود عمرو سلامة، وهو مخرج موهوب جدا". وأضاف: " إننا خلال هذه الفترة، نفتقد بشدة، لمواهب جديدة وحقيقية، في فترة نعاني فيها من عدم وجود جيل مميز".

وتابع: "كثير من المواهب الشابة عافرت وحاولت الاستمرار لكن حجم التحديات كان أصعب وأكبر من خبراتها وإمكانياتها على إدارة موهبتها في ظل حجم المنافسة والصعوبات التي تواجه الموهوبين، إلا أن العدد الأكبر يئس وأحبط وعاد من حيث أتى، بعدما تحطمت أحلامه وطموحاته أمام التحديات، ولذلك صوب (كاستينج) أنظاره على مستقبل المواهب، لتكون نتيجة البرنامج حقيقية والمردود من ورائه إيجابيا ويصنع فارقا حقيقيا في حياة الموهبة الشابة".

يذكر أن حلقات مسلسل "ساعته وتاريخه"، من تأليف محمود عزت، ورؤية المستشار بهاء المري، كانت هدية "المتحدة" للفائزين في البرنامج إذ شارك العديد منهم في حلقات المسلسل، الذي يعد من أضخم الأعمال الدرامية حيث تم طرح أولى حلقاته خلال الأسابيع الماضية، وتم التأسيس لها منذ البداية عكس الأعمال الدرامية التقليدية، حيث يسلط المسلسل الضوء على العديد من القضايا الحقيقية من داخل المحاكم المصرية، في تجربة إخراجية جديدة لكل من المخرجين أحمد عادل وعمرو موسى. ويتكون المسلسل الجديد من 27 حلقة، تُسرد في كل حلقة قضية مختلفة ومتنوعة بين القتل والسرقة والاختلاس، إضافة إلى مشاركة من نجوم كبار لتدعيم الحلقات والظهور كضيوف شرف مع المواهب الجديدة لإخراج حلقات أكثر دقة.