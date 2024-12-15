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مشاهير العرب - نقابة السينمائيين تنعى الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نقابة السينمائيين تنعى الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة السينمائيين تنعى الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:13 مساءً - نعت نقابة السينمائيين، الفنان نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية، خلال الساعات الماضية إثر أزمة صحية طارئة.

وأعرب نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة، في بيان له عن حزنه البالغ إزاء فقدان الساحة لفنان كبير قدم في مسيرته عشرات الأعمال ما بين الاجتماعي والإنساني والوطني.

وأضاف أن المشهد الفني فقد الكثير برحيل الصديق والإنسان والفنان نبيل الحلفاوي، تغمده الله بواسع رحمته.

موعد ومكان جنازة نبيل الحلفاوي

وأعلن أبناء نبيل الحلفاوي، عن موعد ومكان جنازة الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للأسف.. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش. شكرا علي كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الاحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء»

مرض نبيل الحلفاوي

ونقل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها واكتفوا بطلب الدعاء، إلا أن أصدقاء الفنان الراحل من الوسط الفني حرصوا على طلب الدعاء له بعد معرفتهم بحالته الصحية الحية منهم المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله وكذلك الفنانة ريهام عبد الغفور وغيرهم.

أبرز المعلومات عن نبيل الحلفاوي

ورحل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عالمنا، اليوم، بعد مسيرة حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال الناجحة.

وولد الحلفاوي في حي السيدة زينب يوم 22 أبريل عام 1947، تخرج في كلية التجارة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل حتى تخرج منه عام 1970.

وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وقد أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

كما شارك في العديد قدم العديد من الأعمال السينمائية منها: «وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، الطريق إلى إيلات، العميل رقم 13.

وكان أكثر ما أشتهر به الأعمال الدرامية، ومن أبرز مسلسلاته: غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس.

آخر أعمال الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل نبيل الحلفاوي مشاركاته في الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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