انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:12 مساءً - انطلقت منذ قليل فعاليات العرض الخاص لفيلم اللايت كوميدي "الهنا اللي أنا فيه"، الذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، في بالشيخ زايد، وذلك تمهيدا لعرضه بالسينمات.

ويعد فيلم "الهنا اللي أنا فيه" أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز، ومن المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض 18 ديسمبر الجاري.

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني ويامين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي.

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأن الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيرا.

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