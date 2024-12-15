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نبيل الحلفاوي متحدثا عن الموت قبل رحيله: المهم الواحد يكون مبسوط - أخبار كلمتك

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نبيل الحلفاوي متحدثا عن الموت قبل رحيله: المهم الواحد يكون مبسوط - أخبار كلمتك

نبيل الحلفاوي متحدثا عن الموت قبل رحيله: المهم الواحد يكون مبسوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:06 مساءً - رحل عن عالمنا الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد معاناته من أزمة صحية حادة، استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله غرفة العناية المركزة، حيث فارق الحياة بعد أيام.

وفقدت الساحة الفنية أحد فنانيها الذين تركوا بصمة لا تمحى في تاريخ الدراما المصرية، وتظل أعماله حية في ذاكرة كل من أحبوه، وسيتذكره الجمهور دائمًا كواحد من أعظم الممثلين الذين قدموا الفن بإخلاص وتفانٍ.

وفاة نبيل الحلفاوي 

وبعد وفاة الفنان نبيل الحلفاوي، انتشر مقطع فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي،وهو يتحدث عن الموت في أحد أعماله الدرامية.

وقال نبيل الحلفاوي في مشهد مؤثر له:" فاكرين ناسين كلنا هنموت في الآخر المهم الواحد يموت مبسوط.

ولد الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بحي السيدة زينب فى 22 إبريل من عام 1947، والتحق بكلية الهندسة وبكلية الصيدلة وبكلية التجارة، وبسبب حبه للفن درس في معهد الفنون المسرحية.

قدم خلال مسيرته الفنية 11 فيلما و46 مسلسلا

 

قدم خلال مسيرته الفنية 11 فيلما و46 مسلسلا، وعددا آخر من المشاهد القصيرة بمختلف المسلسلات الإذاعية.

في حقبة الثمانينيات بدأ يلمع بشكل أكبر بعد أن شارك في أعمال شهيرة مثل أفلام “فقراء لا يدخلون الجنة”، “اغتيال مدرسة”، “العميل رقم 13″.

واقتحم المجال الدرامي بشكل أكثر قوة بدءًا من التسعينيات بمشاركته في الجزأين الثاني والثالث من مسلسل “رأفت الهجان”، بجانب مسلسل “الزيني بركات” و”سوق مجرى العيون” و“زيزينيا”، مع ظهوره القوي في فيلم “الطريق إلى إيلات”.

 تزوج الحلفاوي من الفنانة فردوس عبد الحميد، وأنجب منها ابنه المخرج خالد الحلفاوي، وانفصل عنها بعد زواج استمر 5 سنوات، وقدم خالد نبيل الحلفاوي سلسلة من الأعمال الناجحة كــ  (أفلام.. خلاويص، نادي الرجال السري، تسليم أهالي، مسلسلات.. الوصية، بدل الحدوتة تلاتة، حلوة الدنيا سكر، مكتوب عليا، كامل العدد). 

 

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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