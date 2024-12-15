مشاهير العرب - استعدادا لصلاة الجنازة.. وصول جثمان الفنان نبيل الحلفاوي لـ مسجد الشرطة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:22 مساءً - شهد مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وصول جثمان الفنان نبيل الحلفاوى، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، استعدادا لأداء صلاة الجنازة، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة.

الفنان نبيل الحلفاوي

ونقل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضى، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها، إلا أن أصدقاء الفنان الراحل من الوسط الفني حرصوا على طلب الدعاء له بعد معرفتهم بحالته الصحية منهم المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله وكذلك الفنانة ريهام عبد الغفور وغيرهم.

الفنان الراحل نبيل الحلفاوي كانت آخر مشاركاته فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالي" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشارك في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.