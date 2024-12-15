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عرض مسرحية "الباشا" لـ كريم عبد العزيز على مسرح بكر الشدي بالسعودية - أخبار كلمتك

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عرض مسرحية "الباشا" لـ كريم عبد العزيز على مسرح بكر الشدي بالسعودية - أخبار كلمتك

عرض مسرحية "الباشا" لـ كريم عبد العزيز على مسرح بكر الشدي بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:20 مساءً - يشارك الفنان كريم عبد العزيز في موسم الرياض المقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية، حيث يقوم ببطولة مسرحية جديدة تحمل اسم “ الباشا”، والتي تعرض على مسرح بكر الشدي يوم 25 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 1 يناير.

ويشارك في بطولة المسرحية الفنانة هنا الزاهد وويزو وحاتم صلاح وهيدي كرم ومصطفى البنان وآخرون 

عرض بيت الروبي فى ليلة رأس السنة

 من جانب آخر، يعرض للفنان كريم عبد العزيز أحدث أحدث أفلامه “بيت الروبي” والذي يترأس بطولته مع كريم محمود عبدالعزيز، وذلك لأول مرة عبر التليفزيون من خلال قناة اون فى ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجاري.

قصة فيلم بيت الروبي 

ويقدم فيلم بيت الروبي فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة. 

وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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