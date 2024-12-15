مشاهير العرب - رمز للاحترام.. ليلى علوي تنعى نبيل الحلفاوي بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات، وكان من أبرزهم الفنانة ليلى علوي.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «البقاء لله الأستاذ المحترم نبيل الحلفاوي.. من أحسن الفنانين اللي قابلتهم في عمري إنسان مثقف وفنان ملتزم وممثل بارع وأدائه مميز جداً، رقيه في التعامل مع الصغير ومع الكبير ومع الزميل والغفير، الحقيقة كان رمز محترم جداً جداً للفنانين كلهم، ده غير أنه رب أسرة وأب جميل، خسرناه بجد.. أكيد هو في مكان أحسن ربنا يصبر كل محبينه وأسرته.

موعد ومكان جنازة نبيل الحلفاوي

وأعلن أبناء نبيل الحلفاوي، عن موعد ومكان جنازة الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للاسف.. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش. شكرا علي كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الاحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء»

مرض نبيل الحلفاوي

ونقل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها واكتفوا بطلب الدعاء، إلا أن أصدقاء الفنان الراحل من الوسط الفني حرصوا على طلب الدعاء له بعد معرفتهم بحالته الصحية الحية منهم المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله وكذلك الفنانة ريهام عبد الغفور وغيرهم.

آخر أعمال الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل نبيل الحلفاوي مشاركاته في الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.