"السينمائيين" تنعي نبيل الحلفاوي: مثال للفنان المتكامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، الفنان نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الأحد، بعد أزمة صحية شديدة

رحيل نبيل الحلفاوي

وأوضحت النقابة في نعيها القيمة الكبيرة للفنان نبيل الحلفاوي، وإسهاماته الكثيرة في الدراما التليفزيونية، ومدى التزامه وأخلاقه الرفيعة التي يتعلم منها الأجيال، هذا بجانب موهبته الكبيرة، التي كانت تؤكد على كونه نموذجًا للفنان المتكامل.

أعمال الفنان نبيل الحلفاوي

يشار إلى أن من أشهر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي السينمائية نذكر منها فيلم " الهروب إلى القمة، اغتيال مدرسة، المحاكمة، الطريق إلى إيلات".

ومن أعماله التليفزيونية على سبيل المثال لا الحصر مسلسل " الزناتى بركات، لأعلى سعر، ونوس، زيزينيا، الحب وأشياء أخرى، محمد رسول الله (ج١)، رأفت الهجان (ج٢)، إلى جانب عدد من السهرات التليفزيونية والمسرحيات.

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