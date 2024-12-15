مشاهير العرب - تامر عبد المنعم ينعى وفاة القبطان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - نعى الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وفاة "القبطان" الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية منذ ما يقارب من ساعتين.

ونشر الفنان تامر عبد المنعم صورة للفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي وعلق عليها: «خالص عزائي في وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقرر الأطباء حجزه في العناية المركزة إلى أن تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة خلال الساعات القليلة الماضية حتى فارق الحياة ورحل عن عالمنا وهو في عمر 77 عاما.