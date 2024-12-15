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مشاهير العرب - تامر عبد المنعم ينعى وفاة القبطان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر عبد المنعم ينعى وفاة القبطان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر عبد المنعم ينعى وفاة القبطان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - نعى الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وفاة "القبطان" الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية منذ ما يقارب من ساعتين.

ونشر الفنان تامر عبد المنعم صورة للفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي وعلق عليها: «خالص عزائي في وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، إنا لله وإنا إليه راجعون».

تامر عبد المنعم

وكان الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقرر الأطباء حجزه في العناية المركزة إلى أن تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة خلال الساعات القليلة الماضية حتى فارق الحياة ورحل عن عالمنا وهو في عمر 77 عاما.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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