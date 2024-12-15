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مشاهير العرب - إلهام شاهين تنعى نبيل الحلفاوي: شخصية صعب تكرارها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إلهام شاهين تنعى نبيل الحلفاوي: شخصية صعب تكرارها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين تنعى نبيل الحلفاوي: شخصية صعب تكرارها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم الأحد، عن عمر يناهز 77 عاما.

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»: «الله يرحم الأستاذ الفنان الكبير المحترم نبيل الحلفاوي ويسكنه فسيح جناته، إنسان صادق ومنتهى النبل، وعقل راجح وفكر راقي، شخصية صعب تكرارها».

وأضافت: كنت محظوظه بالعمل معه فى أعمال أعتز بهم جدا، منهم مسلسل أحلام لاتنام، وفيلم الهروب إلى القمة، سنفتقد وجودك جدا فى الحياه الفنيه و آرائك الثاقبه و مواقفك المحترمة، ربنا يصبر كل محبيه على فراقه، و خالص عزائى للسيدة زوجته و أبنائه وليد و خالد، ربنا معاكم».

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

وعانى الفنان نبيل الحلفاوي، خلال الأيام القليلة قبل وفاته، من أزمة صحية متعلقة بالجهاز التنفسي، وتم على إثرها نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الملاحظة الطبية المركزة.

وتطلبت حالة الحلفاوي، استخدام قناع الأكسجين لتخفيف صعوبات التنفس، ولكن تدهورت حالته الصحية مما اضطر الأطباء لنقله للعناية المركزة ووضعه علي جهاز تنفس صناعي.

وكانت أسرته طلبت الدعاء له وأكدت أنه لا يزال متماسكًا ومُدركًا لمن حوله، كما رفض الراحل نبيل الحلفاوي، تلقي أي تكريمات خلال هذه الفترة لرغبته في التركيز على العلاج والبقاء بجانب زوجته التي تواجه أيضًا أزمة صحية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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