مشاهير العرب - إلهام شاهين تنعى نبيل الحلفاوي: شخصية صعب تكرارها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم الأحد، عن عمر يناهز 77 عاما.

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»: «الله يرحم الأستاذ الفنان الكبير المحترم نبيل الحلفاوي ويسكنه فسيح جناته، إنسان صادق ومنتهى النبل، وعقل راجح وفكر راقي، شخصية صعب تكرارها».

وأضافت: كنت محظوظه بالعمل معه فى أعمال أعتز بهم جدا، منهم مسلسل أحلام لاتنام، وفيلم الهروب إلى القمة، سنفتقد وجودك جدا فى الحياه الفنيه و آرائك الثاقبه و مواقفك المحترمة، ربنا يصبر كل محبيه على فراقه، و خالص عزائى للسيدة زوجته و أبنائه وليد و خالد، ربنا معاكم».

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

وعانى الفنان نبيل الحلفاوي، خلال الأيام القليلة قبل وفاته، من أزمة صحية متعلقة بالجهاز التنفسي، وتم على إثرها نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الملاحظة الطبية المركزة.

وتطلبت حالة الحلفاوي، استخدام قناع الأكسجين لتخفيف صعوبات التنفس، ولكن تدهورت حالته الصحية مما اضطر الأطباء لنقله للعناية المركزة ووضعه علي جهاز تنفس صناعي.

وكانت أسرته طلبت الدعاء له وأكدت أنه لا يزال متماسكًا ومُدركًا لمن حوله، كما رفض الراحل نبيل الحلفاوي، تلقي أي تكريمات خلال هذه الفترة لرغبته في التركيز على العلاج والبقاء بجانب زوجته التي تواجه أيضًا أزمة صحية.