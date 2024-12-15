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خالد جلال ناعيا نبيل الحلفاوي: نموذج للوطنية والإبداع - أخبار كلمتك

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خالد جلال ناعيا نبيل الحلفاوي: نموذج للوطنية والإبداع - أخبار كلمتك

خالد جلال ناعيا نبيل الحلفاوي: نموذج للوطنية والإبداع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:00 مساءً - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذى رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر يناهز ٧٧ عاما.

المخرج خالد جلال ينعي الفنان نبيل الحلفاوي 

وقال المخرج خالد جلال، رحل عنا فنان متميز، ورجل يعد نموذجا للوطنية والإبداع، وعزاؤنا فيما تركه لنا من إرث فني مشرف، رحم الله الفقيد وتغمده برحمته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

أعمال الفنان نبيل الحلفاوي 

يشار إلى أن من أشهر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي السينمائية نذكر منها فيلم " الهروب إلى القمة، إغتيال مدرسة، المحاكمة، الطريق إلى إيلات".

ومن أعماله التليفزيونية على سبيل المثال لا الحصر مسلسل " الزناتى بركات، لأعلى سعر، ونوس، زيزينيا، الحب وأشياء أخرى، محمد رسول الله (ج١)، رأفت الهجان (ج٢)، إلى جانب عدد من السهرات التليفزيونية والمسرحيات. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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