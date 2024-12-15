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محمد إمام ينعي الفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

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محمد إمام ينعي الفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

محمد إمام ينعي الفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - نعى الفنان محمد إمام الفنان نبيل الحلفاوي الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ 77 عاما.

وكتب محمد إمام تدوينة عبر حسابه على منصة إكس: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنان الكبير #نبيل_الحلفاوي.. خالص العزاء لأبنائه وليد وخالد ربنا يصبركم.. فنان مميز لن يتكرر.

وكان الفنان الكبير الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لأزمة صحية شديدة قبل أسبوع تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة. 

نبيل الحلفاوي 

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي وقتها، أن الفنان الكبير كان يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا.  

 

الفنان نبيل الحلفاوي

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق". 

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العمل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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