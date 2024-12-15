رسالة مؤثرة من بشرى لروح نبيل الحلفاوي: رجل نادر في هذا الزمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - وجهت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” رسالة مؤثرة لروح الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

بشرى تنعي نبيل الحلفاوي

ونشرت بشرى صورة الفنان الراحل، وعلقت عليها قائلة: “كدة تفاجئنا وتاخدنا على خوانة يا أستاذ نبيل؟!.إنا لله وإنا اليه راجعون.. هنفتقدك جدا أيها المحترم المثقف.. أيها الأستاذ وهتوحشنا مواقفك اللى هتفضل محفورة فى الذاكرة والتاريخ”.

وتابعت: “الوداع لرجل نادر فى هذا الزمان.. اللهم لا اعتراض.. الله يرحمك ويحسن إليك ويصبر الأسرة والأصدقاء والأحباب والزملاء”.

وفاة نبيل الحلفاوي

وكان قد رحل عن عالمنا اليوم الأحد، الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض استمر لعدة أيام، ونقل على أثره للمستشفى، ودخل غرفة العناية المركزة، وفقد الوعي بشكل تام.

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