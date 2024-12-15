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محمد منير يستأنف نشاطه الفني ويشارك الجمهور صورة جديدة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - شارك  الكينج محمد منير جمهوره عبر حسابه الخاص علي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ليطمئن جمهوره على تماثله الشفاء.

وظهر مؤخرا محمد منير في الاستديو خلال تسجيله أغنية جديدة بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي والكاتبة منة القيعي، متجاهلًا الشائعات التي تدور حول حالته الصحية، وهو أبلغ رد على مروجي الشائعات حول حالته الصحية، حيث يظهر الكينج وهو يمارس عمله في الاستوديو بشكل طبيعي، وهو ما يكذب كل ما ورد من شائعات مزعجة لجمهوره حول حالته الصحية.

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وكان محمد منير تعرّض لحالة إجهاد نتيجة تسجيله العديد من الأغنيات تحضيرًا لألبومه المتوقع طرحه أوائل العام المقبل.

وكان آخر ظهور للمطرب الكبير في حفل القبائل العربية باستاد العاصمة بحضور القيادة السياسية ولفيف من المصريين من الإسكندرية لأسوان للاحتفال بانتصارات أكتوبر الماضي  التي أصر منير على المشاركة بها بأغنية جمعته مع النجمة الكبيرة أنغام.

وكان محمد منير تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية استمرت معه لما يقرب من شهر ونصف الشهر وكان قد سافر للخارج لتلقي العلاج هناك.

 

وكان قد وجه محمد منير رسالة لانغام وكتب الكينج في تدوينة له عبر حسابه على “إكس”: “سعدتُ بزيارة الفنانة الرقيقة الحبيبة أنغام، وبصحبتها نجليها عمر وعبد الرحمن.. شكرًا من قلبي يا أنغام”. 

 

وردت أنغام على رسالة منير قائلة: “أنا وأولادي عشاقك يا حبيبي وأنت يا منير غالي على قلوبنا وقلوب كل المصريين ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في عمرك ويخليك لينا”.

تحسن الحالة الصحية للكينج 

وفي وقت سابق، نشر الملحن عزيز الشافعي صورة تجمعه بالفنان محمد منير والشاعرة منة عدلى القيعي، والموزع الموسيقي أسامة الهندي، حيث أعلن من خلال تلك الصورة عن تعاون جديد يجمعهم بالكينج محمد منير، بعد خروجه من المستشفى وتحسن حالته الصحية.

وكان الفنان محمد منير، أجرى مؤخرًا بعض الفحوصات والتحاليل الطبية بأحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد، بعد تعرضه لانتكاسة صحية شديدة، اضطرته للذهاب إلى المستشفى، وغادر بعد أيام بعد تحسن حالته الصحية


 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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