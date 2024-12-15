مشاهير العرب - «في أمان الله يا قبطان».. إسعاد يونس تنعي نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:11 مساءً - نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 77 عاما.

وشاركت إسعاد يونس، صورة للراحل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليها: في أمان الله يا قبطان، تعازيّ الحارة للأحباب الأساتذة خالد الحلفاوي و وليد الحلفاوي و جميع الأسرة، اللهم أنعم عليه بسكني الجنة العامرة بالأحباب السابقين، و أنعم علينا جميعا بالصبر والقبول».

موعد ومكان جنازة نبيل الحلفاوي

وأعلن أبناء نبيل الحلفاوي، عن موعد ومكان جنازة الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «مش القبطان اللي كاتب التويتة ديه للأسف.. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش. شكرا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بزايد بعد صلاة العشاء».