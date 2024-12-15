وداعًا نبيل الحلفاوي، الفنان الذي حارب "إبليس" في ونوس وقدم درسًا في الإنسانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - رحل عن عالمنا الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد معاناته من أزمة صحية حادة استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله غرفة العناية المركزة، حيث فارق الحياة بعد أيام من المكوث بها برحيل “الحلفاوي”..فقدت الساحة الفنية أحد أروع فنانيها الذين تركوا بصمة لا تمحى في تاريخ الدراما المصرية، وستظل أعماله حية في ذاكرة كل من أحبوه، وسيتذكره الجمهور دائمًا كواحد من أعظم الممثلين الذين قدموا الفن بإخلاص وتفانٍ.

ياقوت ونضاله ضد إبليس

كانت شخصية "ياقوت" في مسلسل "ونوس" أحد أبرز المحطات في المسيرة الفنية للراحل نبيل الحلفاوي الفنية، حيث قدم من خلالها درسًا في الشجاعة والإرادة.

في هذا العمل الذي عرض عام 2016، قدم نبيل الحلفاوي منافسة فنية مع الفنان يحيى الفخراني الذي جسد شخصية "إبليس".

في المسلسل، يعرض يحيى الفخراني شخصية إبليس الذي يحاول بكل السبل إغراء "ياقوت" وتحويله إلى عبد له، إلا أن الحلفاوي، بأداء متميز، يرفض الإغراءات ويثبت إيمانه ومبادئه، في مبارزة فنية ودرامية تركت أثرًا كبيرًا في نفوس المشاهدين.

قدرة الحلفاوي على تجسيد شخصية معقدة مثل "ياقوت"، التي تحمل بعدًا إنسانيًا عميقًا، كانت دليلًا على احترافه الكبير في فن التمثيل.

من خلال هذه الشخصية، أظهر الحلفاوي مدى قوة الإنسان في مواجهة الشرور والإغراءات، وتابع الجمهور بشغف تطور الصراع الذي وقع بين "ياقوت" و"إبليس"، وهو ما جعل المسلسل محط اهتمام واسع وحظي بإشادة كبيرة من النقاد والجماهير على حد سواء.

المسيرة الفنية وتنوع الأدوار

وكان نبيل الحلفاوي واحدًا من أبرز الفنانين الذين قدموا أدوارًا متنوعة، سواء في التلفزيون أو السينما، فقد شارك في العديد من الأعمال التي خلّدت اسمه في ذاكرة المشاهد العربي.

ومن أبرز أعماله الدرامية مسلسل "رأفت الهجان" الذي يعتبر من أروع المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية، بالإضافة إلى "غوايش"، "الزيني بركات"، "أوراق مصرية"، و"الملك فاروق"، التي أثبتت مدى اتساع نطاق موهبته واحترافيته.

وداعًا نبيل الحلفاوي

وأكدت أسرة الفنان الراحل أن موعد صلاة الجنازة سيكون بعد صلاة العشاء في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

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