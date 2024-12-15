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مشاهير العرب - بعد وفاة القبطان.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد وفاة القبطان.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاة القبطان.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:41 مساءً - توفي منذ قليل، الفنان نبيل الحلفاوي، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد تعرضه لتدهور في حالته الصحية، أدى إلى نقله إلى المستشفى ودخوله غرفة العناية المركزة.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

عانى الفنان نبيل الحلفاوي، خلال الأيام القليلة قبل وفاته، من أزمة صحية متعلقة بالجهاز التنفسي، وتم على إثرها نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الملاحظة الطبية المركزة.

الفنان نبيل الحلفاوي

وتطلبت حالة الحلفاوي، استخدام قناع الأكسجين لتخفيف صعوبات التنفس، ولكن تدهورت حالته الصحية مما اضطر الأطباء لنقله للعناية المركزة ووضعه علي جهاز تنفس صناعي.

وكانت أسرته طلبت الدعاء له وأكدت أنه لا يزال متماسكًا ومُدركًا لمن حوله، كما رفض الراحل نبيل الحلفاوي، تلقي أي تكريمات خلال هذه الفترة لرغبته في التركيز على العلاج والبقاء بجانب زوجته التي تواجه أيضًا أزمة صحية.

موعد ومكان جنازة نبيل الحلفاوي

وأعلن أبناء نبيل الحلفاوي، عن موعد ومكان جنازة الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش. شكرا علي كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بزايد بعد صلاة العشاء».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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