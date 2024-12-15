مشاهير العرب - بعد وفاته.. أشهر أعمال الفنان الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:41 مساءً - رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان نبيل الحلفاوي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 77 عاما، ويعد الحلفاوي، أحد أيقونات الدراما والسينما المصرية، حيث كان له بصمة خالدة في العديد من الأعمال التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور.

وخلال السطور التالية تستعرض بوابة كلمتك أبرز الأعمال التي شارك فيها النجم الراحل نبيل الحلفاوي.

نبيل الحلفاوي

ولد الفنان نبيل الحلفاوي، في حي السيدة زينب يوم 22 أبريل عام 1947، تخرج من كلية التجارة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل حتى تخرج منه عام 1970.

بدأ الحلفاوي، مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات، وبدأ مسيرته بأدوار صغيرة بغرض الانتشار مثل أدواره في سهرات تلفزيونية مثل:«الشاهد وكل في طريق» ومسرحيات مثل:«أنطونيو وكليوباترا» ثم ظهر في مسلسلات كثيرة في فترتي السبعينات والثمانينات مثل:«الجريمة والقضية 512 ووراء الحقيقة ومحمد رسول الله وكف القمر وبين السرايات، والطريق إلى سمرقند، وابن تيمية» وتألق وظهر بصورة مميزة في مسلسل غوايش عام 1986، ونفس الأمر في مسلسل الحب وأشياء أخرى عام 1986.

ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون كان مسلسل «محمد رسول الله» الجزء الأول عام 1980.

لمع اسمه في عالم السينما، حيث شارك نبيل الحلفاوي، في العديد من الأفلام، التي ترك بصمة في الجمهور والتي كان من أبرزها: «الطريق إلى إيلات، والذي كان من أهم أدواره على الإطلاق، وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، العميل رقم 13.

اما عن مشوار نبيل الحلفاوي، في الدراما التلفزيونية خلال عقد التسعينات فقدم مسلسلات مثل:«دموع صاحبة الجلالة، وينشر في الجريدة الرسمية».

وظهر الحلفاوي، من خلال شخصية رفاعي في مسلسل زيزينيا، الصعيدي صاحب الدم الحر الذي يحب بياضة ويعشقها عشقا، ويتحالف مع اليهود من أجل أن يصعد ويرتقي اجتماعيا وماديا، شخصية معقدة ومليئة بالتفاصيل وتعد من أهم شخصيات المسلسل جسدها الحلفاوي على مدار جزئين.

كما تألق في مسلسل كناريا وشركاه حيث قدم شخصية بدر الكاشف الصديق والعراب لبطل العمل سيد كناريا، وظهر في مسلسل دهشة كذلك مع صديقه يحيي الفخراني حيث جسد شخصية علام حمد الباشا.

وقدم الحلفاوي رائعة فنية بصحبة صديقه يحيي الفخراني، في مسلسل ونوس حيث جسد شخصية ياقوت الذي يبذل ونوس قصارى جهده لتنفيذ الاتفاق الذي اتفقا عليه سويا، وتسليمه نفسه كعبدله، وقدم الحلفاوي دورا لا ينسى في مسيرته الدرامية.

وخلال الفترة الأخيرة ظهر في بعض الأعمال وهي: «لأعلى سعر والقاهرة كابول».