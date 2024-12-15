تعرف على آخر أعمال الفنان الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:40 مساءً - رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض استمر لعدة ايام، ونقل علي أثرها للمستشفي ودخل غرفة العناية المركزة وفقد الوعي بشكل تام.

وكان آخر ظهور للراحل نبيل الحلفاوى فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته دنيا سمير غانم وهشام ماجد وشارك في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ممدوح، وشيكو، ولوسى، وأحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

وكشفت أسرة الفنان الراحل عن موعد صلاة الجنازة وأكدت أنها ستكون بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان الفنان الكبير الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لأزمة صحية شديدة قبل أسبوع تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

شارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العمل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

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