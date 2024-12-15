وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات - أخبار كلمتك

عاجل :جرحى إثر حادث مروري مروع في أبين (صور مؤلمة) - أخبار كلمتك

عاجل :جرحى إثر حادث مروري مروع في أبين (صور مؤلمة) - أخبار كلمتك

اول تعليق لرئيس الفيفا على فوز العيسي برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

اول تعليق لرئيس الفيفا على فوز العيسي برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في أمان الله يا قبطان».. إسعاد يونس تنعي نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في أمان الله يا قبطان».. إسعاد يونس تنعي نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. استقرار «الأصفر» وارتفاع «الأخضر» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. استقرار «الأصفر» وارتفاع «الأخضر» - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نقل تجربة مصر في مكافحة الملاريا إلى دولة سيراليون - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نقل تجربة مصر في مكافحة الملاريا إلى دولة سيراليون - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 16 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 16 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، اليوسفي يقفز 9 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، اليوسفي يقفز 9 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

تحرك حافلات جماهير الزمالك لحضور مباراة المصري بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

تحرك حافلات جماهير الزمالك لحضور مباراة المصري بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

خالد الصاوي ينعي نبيل الحلفاوي بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خالد الصاوي ينعي نبيل الحلفاوي بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

خالد الصاوي ينعي نبيل الحلفاوي بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:40 مساءً - نعى الفنان خالد الصاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الفنان الراحل نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر ناهز  77 عاما. 

خالد الصاوي ينعي نبيل الحلفاوي 

وكتب خالد الصاوي قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون
يتقدم الفنان خالد الصاوي بخالص التعازي في وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي".
وتابع خالد الصاوي: “نسأل الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أحباءه وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.. نسألكم الدعاء والفاتحة”. 

وفاة نبيل الحلفاوي 

و رحل عن عالمنا، الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض استمر لعدة ايام، ونقل علي  أإثرها للمستشفي ودخل غرفة العناية المركزة وفقد الوعي بشكل تام. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - من ملفات المحاكم المصرية.. مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق