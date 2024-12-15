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مشاهير العرب - ربنا استجاب له.. أول تعليق من أسرة نبيل الحلفاوي على خبر وفاته - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ربنا استجاب له.. أول تعليق من أسرة نبيل الحلفاوي على خبر وفاته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ربنا استجاب له.. أول تعليق من أسرة نبيل الحلفاوي على خبر وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - نبيل الحلفاوي رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان نبيل الحلفاوي، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، أدت إلى نقله للمستشفى يوم الثلاثاء الماضي.

أول تعليق من أسرة نبيل الحلفاوي على خبر وفاته

وعلق أبناء نبيل الحلفاوي على خبر وفاته، عبر حسابه الرسمي للفنان الراحل على موقع «إكس»، بكلمات مؤثرة وجاءت كالآتي: «مش القبطان اللي كاتب التويتة ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائمًا بيدعي بكده وربنا ما خذلوش».

موعد ومكان جنازة نبيل الحلفاوي

وكشف أبناؤه عن موعد ومكان جنازة والدهم الفنان نبيل الحلفاوي، حيث من المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

نبيل الحلفاوي

وفاة نبيل الحلفاوي

توفي الفنان نبيل الحلفاوي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ77 عامًا بسبب مروره بأزمة صحية شديدة في الأيام الماضية، أدت إلى دخوله في غيبوبة.

نبيل الحلفاوي

وتم حجزه في الرعاية المركزة بأمر من الفريق الطبي، بعد دخوله غيبوبة، ويخضع للملاحظة الطبية الدقيقة، بالإضافة إلى منع الزيارات عنه

نبيل الحلفاوي

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي، في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، ومن أبرزها مسلسل «رأفت الهجان»، الذي تناول أحد ملفات المخابرات المصرية.

نبيل الحلفاوي في الطريق إلى ايلات

وقدم نبيل باقة متنوعة من الأعمال الفنية، منها «غوايش، الزيني بركات، أوراق مصرية، الملك فاروق، القاهرة كابل، زيزينيا، المصراوية، لأعلي سعر»، وشارك في عدد من الأفلام كان من بينها «الطريق إلى إيلات، العميل رقم 13، فقراء لا يدخلون الجنة، الهروب إلى القمة» وغيرها.

نبيل الحلفاوي القبطان

وحصل نبيل الحلفاوي على لقب «القبطان» تقديرًا لإتقانه دوره الذي قدمه في فيلم «الطريق إلى إيلات»، الذي يعد واحدًا من أهم الأعمال الفنية، التي تناولت واحدة من تضحيات الجيش المصري أثناء فترة حرب الاستنزاف 1969.

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وفاة الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عاما

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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