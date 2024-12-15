أسرة نبيل الحلفاوي تكشف موعد تشييع جنازته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - غيب الموت الفنان نبيل الحلفاوي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 77عامًا.

وكشفت أسرته عن موعد صلاة الجنازة وأكدت أنها ستكون بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان الفنان الكبير الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لأزمة صحية شديدة قبل أسبوع تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي وقتها، أن الفنان الكبير كان يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا.

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العمل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

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