فعاليات قصور الثقافة في أسبوع، انطلاق عروض نوادي المسرح وأنشطة فنية متنوعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن برامج وزارة الثقافة، حيث تشمل أجندة هذا الأسبوع، المستمرة حتى السبت 21 ديسمبر، أنشطة مميزة في مختلف المحافظات.

أنشطة مكثفة بقرى حياة كريمة بالمنيا

تستمر فعاليات الأسبوع الثقافي، بقرى "حياة كريمة" بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، عاصمة الثقافة المصرية.

ويشهد الأسبوع مجموعة مميزة من الورش الفنية والحرفية يقدمها نخبة من المبدعين والمدربين، لأبناء المحافظة بالمجان، بجانب اللقاءات التثقيفية والتوعوية، ومعرض للكتاب، وورش اكتشاف وتنمية المواهب، وفقرات ترفيهية للأطفال، وذلك بمدرستي كوم المحرص، ومناهل الإعدادية، حتى 19 ديسمبر الحالي.

مشاركة مميزة بمعرض تراثنا الحرف اليدوية

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية حتى 21 ديسمبر.

وتقدم الهيئة مجموعة متنوعة من منتجات الورش الحرفية والتراثية، بجانب عروض فنية مميزة لفرق "الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، والحرية السكندرية" للفنون الشعبية، بالإضافة إلى عروض التنورة التراثية.

شرم الشيخ تستضيف أطفال المحافظات في الحدودية ضمن مشروع أهل مصر

تستضيف محافظة شرم الشيخ، غدا الاثنين، فعاليات الأسبوع الثقافي الخامس والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" حتى 22 ديسمبر الحالي.

تقدم الفعاليات لـ 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد، مطروح، وأسوان، بالإضافة إلى عدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، ويتضمن الأسبوع مجموعة من الورش الفنية والحرفية والأدبية تقدم بقصر ثقافة شرم الشيخ، بجانب زيارات ميدانية لأبرز المعالم السياحية والأثرية بالمدينة.

انطلاق عروض نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي

تنطلق السبت المقبل 21 ديسمبر، عروض الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، بإقليم القناة وسيناء الثقافي، على عدد من مسارح الفروع الثقافية التابعة، وتستمر حتى نهاية الشهر، بواقع عرضين يوميا من إجمالي 16 عرضا مسرحيا بهذا الموسم، يعقبها ندوات نقدية.

وتحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات المحاضرات واللقاءات التثقيفية والأدبية، والورش الفنية، هذا بالإضافة العروض المجانية بقصر السينما، الجولات التي ينظمها أتوبيس الفن الجميل للأطفال، والفعاليات المقامة بالمحافظات بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، ويوم ذوي الهمم، والعيد القومي لبورسعيد، وغيرها من الأنشطة التي تسهم في نشر الوعي الثقافي والفني وبناء الإنسان.

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