مشاهير العرب - جميلة عوض ترد على شائعة حملها: «احترام الخصوصية واجب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - أعربت الفنانة جميلة عوض، عن غضبها من الشائعات، التي أثيرت خلال الفترة الماضية، عن حياتها الشخصية، وكذلك عن مزاعم حملها التي انتشرت دون أي دليل.

وردت جميلة عوض، على تلك الشائعات، قائلة: «عيب أوي إن حد يقرر حاجة عني بالشكل ده. حسيت إن السؤال نفسه عيب لما اتسألته، ليه حد يقرر حاجة عن حد؟"، موضحة أنها تتجاهل معظم الشائعات إلا إذا استدعى الأمر الرد والتوضيح».

وحول تعاملها مع الأخبار الكاذبة بشكل عام، قالت: «عادة بشوف الإشاعات دي بعد فترة، ووقتها بيكون الموضوع عدى وخلاص».

وأضافت الفنانة أن مثل هذه الشائعات تفرض ضغوطًا نفسية على الفنانين، قائلة: «الفنان طول الوقت نفسيته بتتعرض لضغط، وممكن تبقى نجم لفترة، وفجأة تلاقي نفسك ولا حاجة. رأس مال الفنان هو إحساسه، ولو اتقال عليه دمه تقيل، بينتهي كإنسان، حتى لو كان موهوب».

آخر أعمال جميلة عوض

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة جميلة عوض، هو مشاركتها في مسلسل «لانش بوكس»، الذي تم عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

العمل يدور في دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن، ثم يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.