حكاية رفض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي فيلم "الطريق إلى إيلات" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:55 مساءً - مَر 31 عامًا على عرض فيلم "الطريق إلى إيلات" الذى قام ببطولته النجمان الراحلان عزت العلايلي و نبيل الحلفاوي، ومما لا يعرفه البعض أن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي رفض سيناريو العمل في البداية بسبب انشغاله بعمل آخر في هذا التوقيت.

وتواصلت مخرجة العمل انعام محمد على مع الفنان الراحل نبيل الحلفاوي وقتها وأكدت له أن العمل سيكون نقلة في تاريخه الفن، وبالفعل وافق على العمل، وكان نقطة تحول في تاريخ كل من عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي.

مرض نبيل الحلفاوي

وتوفي الفنان نبيل الحلفاوي منذ قليل بعد صراع مع المرض استمر لمدة أيام، عن عمر يناهز 77 عامًا.

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

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