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حكاية رفض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي فيلم "الطريق إلى إيلات" - أخبار كلمتك

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حكاية رفض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي فيلم "الطريق إلى إيلات" - أخبار كلمتك

حكاية رفض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي فيلم "الطريق إلى إيلات" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:55 مساءً - مَر 31 عامًا على عرض فيلم "الطريق إلى إيلات" الذى قام ببطولته النجمان الراحلان عزت العلايلي و نبيل الحلفاوي، ومما لا يعرفه البعض أن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي رفض سيناريو العمل في البداية بسبب انشغاله بعمل آخر في هذا التوقيت.

وتواصلت مخرجة العمل انعام محمد على مع الفنان الراحل نبيل الحلفاوي وقتها وأكدت له أن العمل سيكون نقلة في تاريخه الفن، وبالفعل وافق على العمل، وكان نقطة تحول في تاريخ كل من عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي.

مرض نبيل الحلفاوي

وتوفي الفنان نبيل الحلفاوي منذ  قليل بعد صراع مع المرض استمر لمدة أيام، عن عمر يناهز 77 عامًا.

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق". 

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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