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رحل منذ قليل..الحالة الطبية لنبيل الحلفاوي قبل نقله للمستشفى - أخبار كلمتك

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رحل منذ قليل..الحالة الطبية لنبيل الحلفاوي قبل نقله للمستشفى - أخبار كلمتك

رحل منذ قليل..الحالة الطبية لنبيل الحلفاوي قبل نقله للمستشفى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:55 مساءً -  

 

توفي منذ قليل الفنان نبيل الحلفاوي إثر تعرضه لوعكة صحية  قبل 5 أيام، نقل علي إثرها للمستشفي ودخل في غيبوبة تامة.

كانت اللحظات الأخيرة في حياة الحلفاوي قبل نقله للمستشفي تمضي طبيعية، كما أكد أحد المقربين منه، حيث لم يكن يعاني من أي أعراض، سوى كحة بسيطة، وكان متابعًا  جيدًا لبرامج التوك شو الرياضية بشكل جيد، ولكن فجأة أحس بألم في صدره وتم نقله للمستشفي.

شارك الراحل الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق"، كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العمل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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