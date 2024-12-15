درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:55 مساءً - رحل منذ قليل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عامًا. تألق الفنان الراحل تليفزيونيا وسينمائيًا وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية البارزة. وعُرف عن “الحلفاوي” في السنوات الأخيرة نشاطه المكثف على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” -تويتر سابقًا- خاصة فيما يتعلق بتشجيعه الدائم والمستمر للنادي الأهلي..وفيما يلي معلومات مهمة عن الفنان الراحل:

من مواليد حى السيدة زينب فى 22 إبريل من عام 1947

مارس رياضة الملاكمة بعمر 17 عامًا،

التحق بكلية الهندسة وبكلية الصيدلة وبكلية التجارة، وبسبب حبه للفن درس في معهد الفنون المسرحية.

من أبرز أعماله الفنية فيلم الطريق إلى إيلات، ومسلسل "زيزينيا" ومسلسل "رأفت الهجان"

فيلم تسليم أهالي هو آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية.

عاشق للنادي الأهلي وكان متابعا شغوفا بكل ما يتعلق ب"الشياطين الحمر"

لُقب بين الأوساط الرياضية والفنية "القبطان".

تزوج من الفنانة فردوس عبد الحميد وأنجبا المخرج خالد الحلفاوي وانتهت الزيجة بالطلاق بعد ٥ سنوات.

ثم تزوج من سيدة أخرى وأنجبا وليد الخلفاوي وهو مخرج أيضا.

يحب الراحل الشعر وله ديوان منشور

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.