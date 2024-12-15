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كاتيا كعدي: زرجي لا يغار عليَّ لهذا السبب - أخبار كلمتك

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كاتيا كعدي: زرجي لا يغار عليَّ لهذا السبب - أخبار كلمتك

كاتيا كعدي: زرجي لا يغار عليَّ لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:55 مساءً - أكدت الفنانة والإعلامية اللبنانية كاتيا كعدي، أن زوجها يدعمها بشكل كبير في مجالها وحريص على أن يكون متواجدا معها بشكل دائم في المهرجانات.

الفنانة اللبنانية كاتيا كعدي 

وقالت كاتيا كعدي في تصريح خاص لكلمتك: "زوجي أكثر الداعمين لي وهو يحب شغلي، ويحرص دائما على أن يكون متواجدا معي بالمهرجانات". 

وأضافت: "وهو لا يغار علي من المعجبين طالما أحافظ على نفسي وأضع حدودا.. وبنكون سعداء، لوجودنا في مصر حيث نشعر أننا في وطنا". 

ومن ناحية أخرى كانت الفنانة والإعلامية اللبنانية كاتيا كعدي روت ذكرياتها مع أول مسلسل لها “امرأة من ضياع” مع الكاتب شكري أنيس فخوري وسبب ظهورها بدور “امرأة مثلية”.

وقالت “كاتيا”: “شكري أنيس فخوري تعاونت معه للمرة الأولى في مسلسل امرأة من ضياع وهذه التجربة كانت استثنائية نظرا لجرأة الدور، وكنت شرطية مجبورة أن أظهر بشخصية “المثلية” حتى أتمكن من القبض على عصاة والموضوع كان حساسا ولكنه لم يكن بشكل مباشر، وحققت نجاحا كبيرا”.

وأضافت كاتيا: "ومن بعدها جددت التعاون بيني وبين شكري أنيس فخري في مسلسل “خطوة حب"،  ظهرت فيه بشخصية عارضة أزياء وكانت بطولة مشتركة مع نادين نجيم.

وتابعت كاتيا: “مسلسل “مثل القمر” يعتبر نقطة تحول بالنسبة لي بعد تقديمي لدور ريموندا، الذي نال استحسان الجمهور وأثر على المشاهد رغم الخمول الذي كان موجود  الدراما اللبنانية خلال هذه الفترة”.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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