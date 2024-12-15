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وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

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وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:35 مساءً - غيب الموت الفنان نبيل الحلفاوي، بعد صراع مع المرض،  عن عمر ناهز الـ 77عامًا

 

 كان  الفنان الكبير الفنان نبيل الحلفاوي  تعرضل أزمة صحية شديدة قبل أسبوع تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

 

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي وقتها، أن الفنان الكبير كان يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا.

 

شارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العمل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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