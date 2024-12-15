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محمد هنيدي على كرسي متحرك في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:35 مساءً - بدأ  الفنان محمد هنيدي أمس تصوير أول مشاهده في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وتم التصوير داخل إحدى المستشفيات الخاصة وظهر محمد هنيدي علي كرسي متحرك بسبب المرض الذي تعرض له. 

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وجمعته المشاهد الأولي بكل من الفنانة نهي عابدين، والفنان محمود حافظ، وعدد من الفنانين المشاركين في العمل. 

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

 

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ويلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتسلل للعمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله. 

مسلسل محمد هنيدي الجديد

 "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل بجانب هنيدي.

 

فيلم الجواهرجي

 جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي كان مشغولا الفترة الماضية بتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي وسوف يعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

كما كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم “مرعي البريمو” الذي عرض منذ قرابة عامين ولم يحقق النجاح الكبير، وكان العمل من بطولة غادة عادل ومحمد محمود وإخراج سعيد حامد.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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