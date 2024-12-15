مشاهير العرب - بعد فقدانه الوعي.. تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - تعرض الفنان نبيل الحلفاوي، لوعكة صحية مفاجئة، خلال الأيام الماضية، والتي تم نقله على إثرها إلى المستشفى، ودخوله غرفة العناية المركزة.

تطورات الحالة الصحية لـ نبيل الحلفاوي

وكشف أحد المقربين من نبيل الحلفاوي، عن تطورات حالته الصحية، موضحا أنه فقد الوعي نهائيًا خلال الساعات الماضية، وأن الأطباء يبذلون جهودًا مكثفة معه، مضيفًا: كانت نسبة أكسجين الدم عند الفنان الكبير غير منتظمة، وتم تركيب ماسك "سبام" له كي يستطيع التنفس، مشيرا إلى أنه يتم استخدامه قبل مرحلة استخدام التنفس الصناعي مباشرة.

وأكد المصدر أن الفنان نبيل الحلفاوي، يفقد الوعي أوقاتًا كثيرة مما جعل الأطباء يمنعون عنه الزيارة بشكل نهائي، مع وجود طاقم أطباء وتمريض بجانبه لمتابعة حالته لحظة بلحظة.

شافكي المنيري تطلب الدعاء لـ نبيل الحلفاوي

وطلبت الإعلامية شافكي المنيري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الدعاء للفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت شافكي المنيري، عبر حسابها على «فيسبوك»: «نبيل الحلفاوي نديم قلب الأسد، رأفت الهجان.. لم يكن دور تمثيلي فقط لأحد رجال المخابرات البارعين في عملهم، بل كان جزء من شخصية نبيل الحلفاوي الحقيقية.. الوطنية، الرجولة، الانتماء، رسالة عرف يوصلها».

وتابعت: «نبيل الحلفاوي إلى البطل المصري رأفت الهجان الذي ظل يكمل طريقه بكل الوطنية والحب لمصر، نبيل الحلفاوي مثل هنا إحساسه الحقيقي وحبه وانتمائه لبلده الذي نقله لنا ببراعة، وجعلنا نشعر معه بنفس الأحاسيس وحب الوطن وقدسيه الدفاع عنه، ألف سلامة للفنان الرائع القدير نبيل الحلفاوي وربنا يشفيه ويعافيه».