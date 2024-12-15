محمد خراجة: 60% من الصحفيين لا يتقاضون مرتبات ويعتمدون على البدل (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد خراجة: 60% من الصحفيين لا يتقاضون مرتبات ويعتمدون على البدل (فيديو) - أخبار كلمتك

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

غدا.. المجلس الأعلى للثقافة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية - أخبار كلمتك

غدا.. المجلس الأعلى للثقافة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - وفاة الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - وفاة الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 44150 جنيهاً - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 44150 جنيهاً - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الحريفة 2 ليلة أمس - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الحريفة 2 ليلة أمس - أخبار كلمتك

مارفل تطرح تريلر جديدا لمسلسل Daredevil Born Again - أخبار كلمتك

مارفل تطرح تريلر جديدا لمسلسل Daredevil Born Again - أخبار كلمتك

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

محمد هنيدي على كرسي متحرك في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

محمد هنيدي على كرسي متحرك في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الترم الأول 2025، تعليمات عاجلة بشأنها - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الترم الأول 2025، تعليمات عاجلة بشأنها - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

كريستوفر نولان يتعاون مع IMAX لاختبار تقنية تصوير جديدة في فيلمه القادم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كريستوفر نولان يتعاون مع IMAX لاختبار تقنية تصوير جديدة في فيلمه القادم - أخبار كلمتك

كريستوفر نولان يتعاون مع IMAX لاختبار تقنية تصوير جديدة في فيلمه القادم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - كريستوفر نولان، كشف المخرج كريستوفر نولان، أنه يعمل بشكل مكثف على اختبار تقنية تصوير جديدة بالتعاون مع IMAX لفيلمه القادم.

وقال  كريستوفر نولان في تصريحات صحفية:"لدي IMAX فريق هندسي مذهل، عقول عبقرية تقوم بأعمال استثنائية، من الرائع رؤية الابتكار في مجال الأفلام التقليدية لا يزال مستمرًا..ويحدث بأعلى مستوى ممكن.. ونحن نتعاون من أجل  فيلمي الجديد"

Image

طاقم عمل فيلم  كريستوفر نولان الجديد

وانضمت رسميًّا، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون لطاقم عمل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم، الذي يحمل اسم The Prisoner، والمقرر أن يخرج للنور 17 يوليو 2026.

وبهذا يكون نولان، تعاقد مع كلا من تشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون، وتوم هولاند، وزندايا، ومات ديمون، وآنا هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، حتى الآن ليكونوا أبطال فيلمه الجديد.

Image

شركات الإنتاج تتنافس علي فيلم نولان الجديد

 وكشفت تقارير صحفية، أن ثلاث شركات كبرى، تتنافس للحصول على حقوق إنتاج فيلم المخرج الشهير، كريستوفر نولان.

وذكرت التقارير، أن كلًّا من  شركات يونيفرسال، ووارنر براذرز، وباراماونت، قدمت عروض للمخرج كريستوفر نولان، لتولي مهمة إخراج فيلمه القادم، الذي يعمل علي تحضيره في الوقت الحالي.

Image

تفاصيل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم

 كان  كريستوفر نولان، أعلن بعد ساعات من فوزه بـ  جائزة الأوسكار، كأفضل مخرج في عام ٢٠٢٣، عن بدء التحضير للفيلم.

وذكر المخرج الشهير، في تصريحات صحفية، أن الفيلم  مقتبس من مسلسل تلفزيوني بريطاني عنوانه، The Prisoner، وأُنتج في الستينيات.

وأوضح نولان، أنه يعمل بالفعل على السيناريو منذ عدة سنوات، ويتتبع الفيلم قصة عميل يستقيل من وظيفته، ولكن يتم اختطافه إلى قرية ساحلية غامضة، مليئة بالأسرى في مراقبة مستمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

صناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه" يحتفلون بالعرض الخاص اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق