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تفاصيل شخصية الفنان السوداني محمود السراج في "سيد الناس" - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - بدأ الفنان محمود ميسرة السراج مؤخرًا تصوير دوره في مسلسل سيد الناس الذي يقوم بطولته الفنان عمرو سعد ومن إخراج محمد سامي.

وكان السراج قد نشر تفاصيل شخصيته في المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك حيث كتب “العب في المسلسل دور تاجر سلاح سوداني تربطه علاقة معقدة وبزنس وصفقات مشبوهة مع والد عمرو سعد (خالد الصاوي) والمسلسل من ٣٠ حلقة وينتظر ان يشارك في الماراثون الرمضاني القادم..  وكل عام وانتم بخير”.

أبطال مسلسل سيد الناس

ومسلسل سيد الناس مكون من ٣٠ حلقة، وسيعرض رمضان المقبل، ويشارك في بطولة مسلسل بجانب عمرو سعد، ريم مصطفى ورنا رئيس وأحمد زاهر وأحمد رزق وملك زاهر وسلوى عثمان وأحمد فهيم وإلهام شاهين  وخالد الصاوي وطارق النهري، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

الفنان محمود السراج 

والفنان السوداني محمود السراج، هو ملحن موسيقي وفنان مسرحي، وقام بالمشاركة في بطولة الفيلم السوداني الحائز على عدة جوائز عالمية، "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء، كما شارك محمود السراج في مسلسل "الغرفة 207" بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور، وكذلك في مسلسل "خارج السيطرة" للفنان حسن الرداد، كما أنه يشارك في مسلسل رزق التوت الذي يعرض حاليًا، كما أنه يشارك في فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين وأمينة خليل بالإضافة إلى مشاركته في فيلم فرقة الموت لأحمد عز وشارك كذلك في مسلسل بطن الحوت.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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